Италия

Завершились матчи 19-го тура чемпионата Италии.

Фабио Квальярелла снова в ударе! Getty Images

Фабио Квальярелла снова в ударе! Getty Images

В заключительном туре первого круга первенства Серии А Сампдория разгромила Брешию, Торино удержал победу над Болоньей, а Фиорентина под конец матча дожала СПАЛ.

В матче в Генуе стоит отметить, что хозяева первыми пропустили, но смогли ответить на гол Чансельора пятью, два из которых записал на свой счет Квальярелла.

Торино, открывший счет в дебюте матча, с трудом отбился от Болоньи, причем порой "быков" спасало только чудо.

Фиорентина одержала вторую победу подряд под руководством Беппе Якини, но одолеть аутсайдера Серии А удалось лишь под занавес встречи.

Сампдория — Брешия 5:1

Голы: Линетти, 34, Янкто, 45+3, Квальярелла, 69, с пенальти, 90+2, Капрари, 77 — Чансельор, 12.

Сампдория: Аудеро — Берешински (Мурильо, 86), Шабо, Реджини, Мурру — Линетти, Торсби, Виейра (Экдаль, 82), Янкто — Габбьядини (Капрари, 76), Квальярелла.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чансельор, Мангравити, Матею (Мартелла, 82) — Бизоли, Вивиани, Ромуло — Шпалек (Ндой, 69) — Торрегросса, Балотелли.

Предупреждения: Мурру, Виейра — Чансельор, Ромуло, Бизоли.

Торино — Болонья 1:0

Гол: Беренгер, 11.

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Джиджи — Де Сильвестри, Мейте, Лукич, Айна — Верди (Лаксальт, 62), Беренгер (Эдера, 81) — Белотти.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани (Ольсен, 72), Данило, Мбайе — Поли (Домингес, 80), Схутен, Сориано — Орсолини (Сантандер, 77), Паласио, Сансоне.

Предупреждения: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Лукич, Лаксальт — Бани, Сансоне, Сантандер.

Фиорентина — СПАЛ 1:0

Гол: Песселья, 82.

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза (Кутроне, 75), Боатенг (Влахович, 46).

СПАЛ: Бериша — Сионек, Викари, Фелипе — Стрефецца, Мурджа, Миссироли, Валоти, Игор (Янкович, 86) — Петанья, Ди Франческо (Флоккари, 64).

Предупреждения: Песселья — Мурджа.

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