В 19-м туре первенства Серии А все матчи поделились на две группы: та, в которой разбирались претенденты на чемпионский титул и место в зоне еврокубков, и та, в которой свое положение попытаются исправить претенденты на усиление Серии В. И лишь в поединке в Турине сойдутся команды, которым ничего не светит и ничего не грозит.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 19 ТУР

11 ЯНВАРЯ 2020

16:00 Кальяри Кальяри 0:2 Милан Милан  
19:00 Лацио Лацио 1:0 Наполи Наполи  
21:45 Интер Интер 1:1 Аталанта Аталанта  

12 ЯНВАРЯ 2020

13:30 Удинезе Удинезе -:- Сассуоло Сассуоло  
16:00 Фиорентина Фиорентина -:- СПАЛ СПАЛ  
16:00 Сампдория Сампдория -:- Брешия Брешия  
16:00 Торино Торино -:- Болонья Болонья  
19:00 Верона Верона -:- Дженоа Дженоа  
21:45 Рома Рома -:- Ювентус Ювентус  

13 ЯНВАРЯ 2020

21:45 Парма Парма -:- Лечче Лечче  

 

Удинезе – Сассуоло

Воскресенье, 12 января, 13:30. Удине, Дачия Арена. Арбитр — Мануэль Вольпи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Две победы в последних двух турах позволили Удинезе отдалиться от зоны вылета на 7 очков и обойти в турнирной таблице своего нынешнего соперника. Но это не значит, что матч против Сассуоло станет для "зебрят" легкой прогулкой.

По качеству игры "нероверди" явно занимают не свою позицию в турнирной таблице и постараются это доказать.

Интересные факты

– В последних десяти очных встречах во всех турнирах Сассуоло проиграл Удинезе лишь раз.

– В минувшем сезоне матч Удинезе — Сассуоло завершился со счетом 1:1.

Ориентировочные составы

Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Маньянелли, Обьянг — Джуричич, Траоре, Бога — Капуто.

Не сыграют: Самир — Локателли, Берарди, Марлон, Кирикеш.

Под вопросом: Дефрель (Сассуоло).

footballпрогноз 1:2

Фиорентина – СПАЛ

Воскресенье, 12 января, 16:00. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Федерико Ла Пенна

Беппе Якини наверняка захочет развить успех после своего победного дебюта на посту главного тренера Фиорентины. 

"Фиалки" находятся всего в трех очках от зоны вылета, и в любой момент Фиорентина может оказаться в тройке потенциальных неудачников, поэтому брать очки (желательно — максимум) в матче против одного из прямых конкурентов, занимающего последнее место, необходимо.

Накануне матча против СПАЛа, флорентийцы арендовали у Вулверхэмптона Кутроне, и вполне возможно, что экс-форвард Милана сменит в атаке Влаховича, который хоть и принес своей команде ничью в матче с Интером, пока явно не тянет на игрока "основы".

Интересные факты

– Фиорентина из последних двадцати домашних матчей Серии А выиграла лишь два.

– В последних одиннадцати турах чемпионата СПАЛ выиграл лишь раз.

– В минувшем сезоне матч Фиорентина — СПАЛ завершился со счетом 3:0.

Ориентировочные составы

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.

СПАЛ: Бериша — Фелипе, Викари, Игор — Сионек, Мурджа, Миссироли, Валоти, Стрефецца — Петанья, Ди Франческо.

Не сыграют: Рибери — Томович, Фарес, Д'Алессандро, Реца.

footballпрогноз 1:0

Сампдория – Брешия

Воскресенье, 12 января, 16:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Джампаоло Кальварезе

Команды в турнирной таблице разделяют лишь два очка, и вполне возможно, что в случае победы гостей Квальярелла и компания отправятся в зону вылета, а Брешия ее покинет.

Задача для обоих конкурентов в битве за выживание осложняется тем, что Сампдория лишилась практически всех основных защитников, а "львы", помимо не пустующего лазарета, потеряли из-за дисквалификации своего ключевого игрока — Тонали.

Интересные факты

– Брешия не может забить Сампдории в последних трех матчах во всех турнирах.

– Сампдория забивает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах во всех турнирах.

Ориентировочные составы

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Мурильо, Шабо, Мурру — Торсби, Виейра, Экдаль, Линетти — Квальярелла, Габбьядини.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Маньяни, Чансельор, Матею — Бизоли, Вивиани, Ромуло — Шпалек — Балотелли, Торрегросса.

Не сыграют: Депаоли, Колли, Баррето, Феррари, Бертолаччи — Тонали, Чистана, Дессена, Ндой, Доннарумма.

footballпрогноз 0:0

Торино – Болонья

Воскресенье, 12 января, 16:00. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Марко Пиччинини. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Команды уверенно держатся в середине турнирной таблицы (9-е место у Торино и 10-е у Болоньи). Маловероятно, что кому-то из них грозит борьба за выживание, но и надежд на то, что удастся включиться в распределение путевок в Европу, не так уж много.

Спрогнозировать исход матча на Стадио Олимпико Гранде Торино непросто еще и по той причине, что "быки" нынче очень нестабильны: за домашним поражением от СПАЛа следует выездная победа над Ромой, а затем в 1/8 финала "граната" с огромным трудом в серии послематчевых пенальти проходят  Дженоа.

Интересные факты

– Торино забивает не менее двух мячей в последних четырех домашних матчах против Болоньи во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Торино — Болонья завершился со счетом 2:3.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Бремер — Айна, Лукич, Ринкон, Ансальди — Беренгер, Верди — Белотти.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани, Данило, Денсвил — Сванберг, Поли — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио.

Не сыграют: Яго Фальке, Льянко, Базелли, Дзадза — Медель, Дейкс, Крейчи.

footballпрогноз 2:2

Верона – Дженоа

Воскресенье, 12 января, 19:00. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

У уверенно вписавшейся в компанию Серии А Вероны не должно возникнуть особых проблем с одним из аутсайдеров. Однако Дженоа серьезно настроилась изменить свой статус.

"Грифоны" активно начали работу на зимнем трансферном рынке, и, возможно, кто-то из новичков (а, может, и все) начнут помогать своей новой команде уже в 19-м туре.

Интересные факты

– Безвыигрышная выездная серия Дженоа в чемпионате составляет 18 матчей.

– Дженоа не проигрывает Вероне в последних шести матчах во всех турнирах.

– Верона забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер — Фараони, Амрабат, Мигел Велозу, Лазович — Верре, Дзакканьи — Паццини.

Дженоа: Перин — Бираски, Ромеро, Кришито — Гильоне, Стураро, Шене, Берами, Паяц — Пандев — Пинамонти.

Не сыграют: Бесса — Куаме, Лерагер.

footballпрогноз 1:0

Рома – Ювентус

Воскресенье, 12 января, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Полный анонс центрального матча воскресенья читайте отдельным материалом.

Парма — Лечче

Понедельник, 13 января, 21:45. Парма, Стадио Эннио Тардини. Арбитр — Микаэль Фаббри. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Шансы Лечче добыть в последнем туре первого круга чемпионата хотя бы одно очко практически равны нулю. "Волки" в последних матчах выглядят неубедительно, к тому же Парма, в гости к которой отправляются "джаллоросси", будет из кожа вон лезть, чтобы реабилитироваться за унижение (0:5) в Бергамо.

Маловероятно и то, что в стартовом составе Лечче после возвращения в строй Манкозу найдется место Евгению Шахову, но рассчитывать на выход полузащитника сборной Украины на замену можно.

Интересные факты

– Проигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 3 матча.

- Все три свои победы в нынешнем сезоне Лечче добыл на выезде.

Ориентировочные составы

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Грасси, Куцка, Эрнани — Кулусевски, Инглезе, Спрокати.

Лечче: Габриэль — Донати, Россеттини, Лукиони, Делль'Орко — Петриччоне, Тахцидис, Табанелли — Манкозу — Бабакар, Фалько.

Не сыграют: Барилла, Карамо, Жервиньо, Корнелиус — Кальдерони, Майер.

footballпрогноз 2:0

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

#   12 ЯНВАРЯ 2020 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА
1 Интер 19 14 4 1 40 16 24 46  
2 Ювентус 18 14 3 1 35 17 18 45  
3 Лацио 18 13 3 2 41 17 24 42  
4 Аталанта 19 10 5 4 49 26 23 35  
5 Рома 18 10 5 3 33 19 14 35  
6 Кальяри 19 8 5 6 33 29 4 29  
7 Парма 18 7 4 7 24 25 -1 25  
8 Милан 19 7 4 8 18 24 -6 25  
9 Наполи 19 6 6 7 28 26 2 24  
10 Торино 18 7 3 8 24 26 -2 24  
11 Болонья 18 6 5 7 28 30 -2 23  
12 Верона 17 6 4 7 19 20 -1 22  
13 Удинезе 18 6 3 9 14 28 -14 21  
14 Сассуоло 18 5 4 9 30 31 -1 19  
15 Фиорентина 18 4 6 8 22 29 -7 18  
16 Сампдория 18 4 4 10 14 27 -13 16  
17 Лечче 18 3 6 9 22 36 -14 15  
18 Брешия 18 4 2 12 16 31 -15 14  
19 Дженоа 18 3 5 10 19 36 -17 14  
20 СПАЛ 18 3 3 12 12 28 -16 12  

 

Бомбардиры

ИГРОК КЛУБ ГОЛЫ(ПЕН) ИГРЫ
Чиро Иммобиле Лацио 20 (7) 18
Ромелу Лукаку Интер 14 (3) 19
Криштиану Роналду Ювентус 13 (4) 15
Жоао Педро Кальяри 11 (2) 19
Лаутаро Мартинес Интер 10 (2) 18
Луис Муриэль Аталанта 10 (4) 17
Йосип Иличич Аталанта 9 15
Андреа Белотти Торино 9 (5) 16
Доменико Берарди Сассуоло 8 14
Франческо Капуто Сассуоло 8 16

 

Ассистенты

ИГРОК КЛУБ ПЕРЕДАЧИ ИГРЫ
Луис Альберто Лацио 11 17
Алехандро Гомес Аталанта 7 18
Деян Кулусевски Парма 7 18
Лоренцо Пеллегрини Рома 5 12
Джозеф Дункан Сассуоло 5 13
Рафаэл Толой Аталанта 5 16
Паоло Гильоне Дженоа 5 16
Антонио Кандрева Интер 5 16
Раджа Наингголан Кальяри 5 16
Хосе Кальехон Наполи 5 18

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