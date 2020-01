В 19-м туре первенства Серии А все матчи поделились на две группы: та, в которой разбирались претенденты на чемпионский титул и место в зоне еврокубков, и та, в которой свое положение попытаются исправить претенденты на усиление Серии В. И лишь в поединке в Турине сойдутся команды, которым ничего не светит и ничего не грозит.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 19 ТУР

Удинезе – Сассуоло

Воскресенье, 12 января, 13:30. Удине, Дачия Арена. Арбитр — Мануэль Вольпи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Две победы в последних двух турах позволили Удинезе отдалиться от зоны вылета на 7 очков и обойти в турнирной таблице своего нынешнего соперника. Но это не значит, что матч против Сассуоло станет для "зебрят" легкой прогулкой.

По качеству игры "нероверди" явно занимают не свою позицию в турнирной таблице и постараются это доказать.

Интересные факты

– В последних десяти очных встречах во всех турнирах Сассуоло проиграл Удинезе лишь раз.

– В минувшем сезоне матч Удинезе — Сассуоло завершился со счетом 1:1.

Ориентировочные составы

Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Маньянелли, Обьянг — Джуричич, Траоре, Бога — Капуто.

Не сыграют: Самир — Локателли, Берарди, Марлон, Кирикеш.

Под вопросом: Дефрель (Сассуоло).

Фиорентина – СПАЛ

Воскресенье, 12 января, 16:00. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Федерико Ла Пенна

Беппе Якини наверняка захочет развить успех после своего победного дебюта на посту главного тренера Фиорентины.

"Фиалки" находятся всего в трех очках от зоны вылета, и в любой момент Фиорентина может оказаться в тройке потенциальных неудачников, поэтому брать очки (желательно — максимум) в матче против одного из прямых конкурентов, занимающего последнее место, необходимо.

Накануне матча против СПАЛа, флорентийцы арендовали у Вулверхэмптона Кутроне, и вполне возможно, что экс-форвард Милана сменит в атаке Влаховича, который хоть и принес своей команде ничью в матче с Интером, пока явно не тянет на игрока "основы".

