Италия

Football.ua представляет анонс матчей 19-го тура чемпионата Италии.

В 19-м туре первенства Серии А все матчи поделились на две группы: та, в которой разбирались претенденты на чемпионский титул и место в зоне еврокубков, и та, в которой свое положение попытаются исправить претенденты на усиление Серии В. И лишь в поединке в Турине сойдутся команды, которым ничего не светит и ничего не грозит.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 19 ТУР

Удинезе – Сассуоло

Воскресенье, 12 января, 13:30. Удине, Дачия Арена. Арбитр — Мануэль Вольпи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Две победы в последних двух турах позволили Удинезе отдалиться от зоны вылета на 7 очков и обойти в турнирной таблице своего нынешнего соперника. Но это не значит, что матч против Сассуоло станет для "зебрят" легкой прогулкой.

По качеству игры "нероверди" явно занимают не свою позицию в турнирной таблице и постараются это доказать.

Интересные факты

– В последних десяти очных встречах во всех турнирах Сассуоло проиграл Удинезе лишь раз.

– В минувшем сезоне матч Удинезе — Сассуоло завершился со счетом 1:1.

Ориентировочные составы

Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Маньянелли, Обьянг — Джуричич, Траоре, Бога — Капуто.

Не сыграют: Самир — Локателли, Берарди, Марлон, Кирикеш.

Под вопросом: Дефрель (Сассуоло).

прогноз 1:2

Фиорентина – СПАЛ

Воскресенье, 12 января, 16:00. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Федерико Ла Пенна

Беппе Якини наверняка захочет развить успех после своего победного дебюта на посту главного тренера Фиорентины.

"Фиалки" находятся всего в трех очках от зоны вылета, и в любой момент Фиорентина может оказаться в тройке потенциальных неудачников, поэтому брать очки (желательно — максимум) в матче против одного из прямых конкурентов, занимающего последнее место, необходимо.

Накануне матча против СПАЛа, флорентийцы арендовали у Вулверхэмптона Кутроне, и вполне возможно, что экс-форвард Милана сменит в атаке Влаховича, который хоть и принес своей команде ничью в матче с Интером, пока явно не тянет на игрока "основы".

| 📹 | Primo allenamento in Viola e primo gol in partitella per Patrick Cutrone 💜💪#ForzaViola ⚜️ #FiorentinaSPAL pic.twitter.com/XblGfXovG5 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 11, 2020

Интересные факты

– Фиорентина из последних двадцати домашних матчей Серии А выиграла лишь два.

– В последних одиннадцати турах чемпионата СПАЛ выиграл лишь раз.

– В минувшем сезоне матч Фиорентина — СПАЛ завершился со счетом 3:0.

Ориентировочные составы

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.

СПАЛ: Бериша — Фелипе, Викари, Игор — Сионек, Мурджа, Миссироли, Валоти, Стрефецца — Петанья, Ди Франческо.

Не сыграют: Рибери — Томович, Фарес, Д'Алессандро, Реца.

прогноз 1:0

Сампдория – Брешия

Воскресенье, 12 января, 16:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Джампаоло Кальварезе

Команды в турнирной таблице разделяют лишь два очка, и вполне возможно, что в случае победы гостей Квальярелла и компания отправятся в зону вылета, а Брешия ее покинет.

Задача для обоих конкурентов в битве за выживание осложняется тем, что Сампдория лишилась практически всех основных защитников, а "львы", помимо не пустующего лазарета, потеряли из-за дисквалификации своего ключевого игрока — Тонали.

Интересные факты

– Брешия не может забить Сампдории в последних трех матчах во всех турнирах.

– Сампдория забивает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах во всех турнирах.

Ориентировочные составы

Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Мурильо, Шабо, Мурру — Торсби, Виейра, Экдаль, Линетти — Квальярелла, Габбьядини.

Брешия: Йоронен — Сабелли, Маньяни, Чансельор, Матею — Бизоли, Вивиани, Ромуло — Шпалек — Балотелли, Торрегросса.

Не сыграют: Депаоли, Колли, Баррето, Феррари, Бертолаччи — Тонали, Чистана, Дессена, Ндой, Доннарумма.

прогноз 0:0

Торино – Болонья

Воскресенье, 12 января, 16:00. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Марко Пиччинини. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Команды уверенно держатся в середине турнирной таблицы (9-е место у Торино и 10-е у Болоньи). Маловероятно, что кому-то из них грозит борьба за выживание, но и надежд на то, что удастся включиться в распределение путевок в Европу, не так уж много.

Спрогнозировать исход матча на Стадио Олимпико Гранде Торино непросто еще и по той причине, что "быки" нынче очень нестабильны: за домашним поражением от СПАЛа следует выездная победа над Ромой, а затем в 1/8 финала "граната" с огромным трудом в серии послематчевых пенальти проходят Дженоа.

Интересные факты

– Торино забивает не менее двух мячей в последних четырех домашних матчах против Болоньи во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Торино — Болонья завершился со счетом 2:3.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Бремер — Айна, Лукич, Ринкон, Ансальди — Беренгер, Верди — Белотти.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани, Данило, Денсвил — Сванберг, Поли — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио.

Не сыграют: Яго Фальке, Льянко, Базелли, Дзадза — Медель, Дейкс, Крейчи.

прогноз 2:2

Верона – Дженоа

Воскресенье, 12 января, 19:00. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

У уверенно вписавшейся в компанию Серии А Вероны не должно возникнуть особых проблем с одним из аутсайдеров. Однако Дженоа серьезно настроилась изменить свой статус.

"Грифоны" активно начали работу на зимнем трансферном рынке, и, возможно, кто-то из новичков (а, может, и все) начнут помогать своей новой команде уже в 19-м туре.

Интересные факты

– Безвыигрышная выездная серия Дженоа в чемпионате составляет 18 матчей.

– Дженоа не проигрывает Вероне в последних шести матчах во всех турнирах.

– Верона забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.

Ориентировочные составы

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер — Фараони, Амрабат, Мигел Велозу, Лазович — Верре, Дзакканьи — Паццини.

Дженоа: Перин — Бираски, Ромеро, Кришито — Гильоне, Стураро, Шене, Берами, Паяц — Пандев — Пинамонти.

Не сыграют: Бесса — Куаме, Лерагер.

прогноз 1:0

Рома – Ювентус

Воскресенье, 12 января, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Полный анонс центрального матча воскресенья читайте отдельным материалом.

Парма — Лечче

Понедельник, 13 января, 21:45. Парма, Стадио Эннио Тардини. Арбитр — Микаэль Фаббри. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Шансы Лечче добыть в последнем туре первого круга чемпионата хотя бы одно очко практически равны нулю. "Волки" в последних матчах выглядят неубедительно, к тому же Парма, в гости к которой отправляются "джаллоросси", будет из кожа вон лезть, чтобы реабилитироваться за унижение (0:5) в Бергамо.

Маловероятно и то, что в стартовом составе Лечче после возвращения в строй Манкозу найдется место Евгению Шахову, но рассчитывать на выход полузащитника сборной Украины на замену можно.

Интересные факты

– Проигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 3 матча.

- Все три свои победы в нынешнем сезоне Лечче добыл на выезде.

Ориентировочные составы

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Грасси, Куцка, Эрнани — Кулусевски, Инглезе, Спрокати.

Лечче: Габриэль — Донати, Россеттини, Лукиони, Делль'Орко — Петриччоне, Тахцидис, Табанелли — Манкозу — Бабакар, Фалько.

Не сыграют: Барилла, Карамо, Жервиньо, Корнелиус — Кальдерони, Майер.

прогноз 2:0

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Интер 19 14 4 1 40 16 24 46 2 Ювентус 18 14 3 1 35 17 18 45 3 Лацио 18 13 3 2 41 17 24 42 4 Аталанта 19 10 5 4 49 26 23 35 5 Рома 18 10 5 3 33 19 14 35 6 Кальяри 19 8 5 6 33 29 4 29 7 Парма 18 7 4 7 24 25 -1 25 8 Милан 19 7 4 8 18 24 -6 25 9 Наполи 19 6 6 7 28 26 2 24 10 Торино 18 7 3 8 24 26 -2 24 11 Болонья 18 6 5 7 28 30 -2 23 12 Верона 17 6 4 7 19 20 -1 22 13 Удинезе 18 6 3 9 14 28 -14 21 14 Сассуоло 18 5 4 9 30 31 -1 19 15 Фиорентина 18 4 6 8 22 29 -7 18 16 Сампдория 18 4 4 10 14 27 -13 16 17 Лечче 18 3 6 9 22 36 -14 15 18 Брешия 18 4 2 12 16 31 -15 14 19 Дженоа 18 3 5 10 19 36 -17 14 20 СПАЛ 18 3 3 12 12 28 -16 12

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