Football.ua представляет анонс матчей 19-го тура чемпионата Италии.
В 19-м туре первенства Серии А все матчи поделились на две группы: та, в которой разбирались претенденты на чемпионский титул и место в зоне еврокубков, и та, в которой свое положение попытаются исправить претенденты на усиление Серии В. И лишь в поединке в Турине сойдутся команды, которым ничего не светит и ничего не грозит.
Расписание матчей
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 19 ТУР
11 ЯНВАРЯ 2020
12 ЯНВАРЯ 2020
13 ЯНВАРЯ 2020
Удинезе – Сассуоло
Воскресенье, 12 января, 13:30. Удине, Дачия Арена. Арбитр — Мануэль Вольпи. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Две победы в последних двух турах позволили Удинезе отдалиться от зоны вылета на 7 очков и обойти в турнирной таблице своего нынешнего соперника. Но это не значит, что матч против Сассуоло станет для "зебрят" легкой прогулкой.
По качеству игры "нероверди" явно занимают не свою позицию в турнирной таблице и постараются это доказать.
Интересные факты
– В последних десяти очных встречах во всех турнирах Сассуоло проиграл Удинезе лишь раз.
– В минувшем сезоне матч Удинезе — Сассуоло завершился со счетом 1:1.
Ориентировочные составы
Удинезе: Муссо — Де Майо, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен, Де Поль, Мандрагора, Фофана, Сема — Лазанья, Окака.
Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Феррари, Кириакопулос — Маньянелли, Обьянг — Джуричич, Траоре, Бога — Капуто.
Не сыграют: Самир — Локателли, Берарди, Марлон, Кирикеш.
Под вопросом: Дефрель (Сассуоло).
прогноз 1:2
Фиорентина – СПАЛ
Воскресенье, 12 января, 16:00. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Федерико Ла Пенна
Беппе Якини наверняка захочет развить успех после своего победного дебюта на посту главного тренера Фиорентины.
"Фиалки" находятся всего в трех очках от зоны вылета, и в любой момент Фиорентина может оказаться в тройке потенциальных неудачников, поэтому брать очки (желательно — максимум) в матче против одного из прямых конкурентов, занимающего последнее место, необходимо.
Накануне матча против СПАЛа, флорентийцы арендовали у Вулверхэмптона Кутроне, и вполне возможно, что экс-форвард Милана сменит в атаке Влаховича, который хоть и принес своей команде ничью в матче с Интером, пока явно не тянет на игрока "основы".
Интересные факты
– Фиорентина из последних двадцати домашних матчей Серии А выиграла лишь два.
– В последних одиннадцати турах чемпионата СПАЛ выиграл лишь раз.
– В минувшем сезоне матч Фиорентина — СПАЛ завершился со счетом 3:0.
Ориентировочные составы
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Дальберт — Кьеза, Кутроне.
СПАЛ: Бериша — Фелипе, Викари, Игор — Сионек, Мурджа, Миссироли, Валоти, Стрефецца — Петанья, Ди Франческо.
Не сыграют: Рибери — Томович, Фарес, Д'Алессандро, Реца.
прогноз 1:0
Сампдория – Брешия
Воскресенье, 12 января, 16:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Джампаоло Кальварезе
Команды в турнирной таблице разделяют лишь два очка, и вполне возможно, что в случае победы гостей Квальярелла и компания отправятся в зону вылета, а Брешия ее покинет.
Задача для обоих конкурентов в битве за выживание осложняется тем, что Сампдория лишилась практически всех основных защитников, а "львы", помимо не пустующего лазарета, потеряли из-за дисквалификации своего ключевого игрока — Тонали.
Интересные факты
– Брешия не может забить Сампдории в последних трех матчах во всех турнирах.
– Сампдория забивает не менее двух мячей в последних трех домашних матчах во всех турнирах.
Ориентировочные составы
Сампдория: Аудеро — Берешиньски, Мурильо, Шабо, Мурру — Торсби, Виейра, Экдаль, Линетти — Квальярелла, Габбьядини.
Брешия: Йоронен — Сабелли, Маньяни, Чансельор, Матею — Бизоли, Вивиани, Ромуло — Шпалек — Балотелли, Торрегросса.
Не сыграют: Депаоли, Колли, Баррето, Феррари, Бертолаччи — Тонали, Чистана, Дессена, Ндой, Доннарумма.
прогноз 0:0
Торино – Болонья
Воскресенье, 12 января, 16:00. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Марко Пиччинини. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Команды уверенно держатся в середине турнирной таблицы (9-е место у Торино и 10-е у Болоньи). Маловероятно, что кому-то из них грозит борьба за выживание, но и надежд на то, что удастся включиться в распределение путевок в Европу, не так уж много.
Спрогнозировать исход матча на Стадио Олимпико Гранде Торино непросто еще и по той причине, что "быки" нынче очень нестабильны: за домашним поражением от СПАЛа следует выездная победа над Ромой, а затем в 1/8 финала "граната" с огромным трудом в серии послематчевых пенальти проходят Дженоа.
Интересные факты
– Торино забивает не менее двух мячей в последних четырех домашних матчах против Болоньи во всех турнирах.
– В минувшем сезоне матч Торино — Болонья завершился со счетом 2:3.
Ориентировочные составы
Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Бремер — Айна, Лукич, Ринкон, Ансальди — Беренгер, Верди — Белотти.
Болонья: Скорупски — Томиясу, Бани, Данило, Денсвил — Сванберг, Поли — Орсолини, Сориано, Сансоне — Паласио.
Не сыграют: Яго Фальке, Льянко, Базелли, Дзадза — Медель, Дейкс, Крейчи.
прогноз 2:2
Верона – Дженоа
Воскресенье, 12 января, 19:00. Верона, Стадио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Маурицио Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
У уверенно вписавшейся в компанию Серии А Вероны не должно возникнуть особых проблем с одним из аутсайдеров. Однако Дженоа серьезно настроилась изменить свой статус.
"Грифоны" активно начали работу на зимнем трансферном рынке, и, возможно, кто-то из новичков (а, может, и все) начнут помогать своей новой команде уже в 19-м туре.
Интересные факты
– Безвыигрышная выездная серия Дженоа в чемпионате составляет 18 матчей.
– Дженоа не проигрывает Вероне в последних шести матчах во всех турнирах.
– Верона забивает не менее двух мячей в последних трех матчах Серии А.
Ориентировочные составы
Верона: Сильвестри — Ррахмани, Кумбулла, Гюнтер — Фараони, Амрабат, Мигел Велозу, Лазович — Верре, Дзакканьи — Паццини.
Дженоа: Перин — Бираски, Ромеро, Кришито — Гильоне, Стураро, Шене, Берами, Паяц — Пандев — Пинамонти.
Не сыграют: Бесса — Куаме, Лерагер.
прогноз 1:0
Рома – Ювентус
Воскресенье, 12 января, 21:45. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Марко Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Полный анонс центрального матча воскресенья читайте отдельным материалом.
Парма — Лечче
Понедельник, 13 января, 21:45. Парма, Стадио Эннио Тардини. Арбитр — Микаэль Фаббри. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Шансы Лечче добыть в последнем туре первого круга чемпионата хотя бы одно очко практически равны нулю. "Волки" в последних матчах выглядят неубедительно, к тому же Парма, в гости к которой отправляются "джаллоросси", будет из кожа вон лезть, чтобы реабилитироваться за унижение (0:5) в Бергамо.
Маловероятно и то, что в стартовом составе Лечче после возвращения в строй Манкозу найдется место Евгению Шахову, но рассчитывать на выход полузащитника сборной Украины на замену можно.
Интересные факты
– Проигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 3 матча.
- Все три свои победы в нынешнем сезоне Лечче добыл на выезде.
Ориентировочные составы
Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Грасси, Куцка, Эрнани — Кулусевски, Инглезе, Спрокати.
Лечче: Габриэль — Донати, Россеттини, Лукиони, Делль'Орко — Петриччоне, Тахцидис, Табанелли — Манкозу — Бабакар, Фалько.
Не сыграют: Барилла, Карамо, Жервиньо, Корнелиус — Кальдерони, Майер.
прогноз 2:0
Турнирная таблица
|#
|
|12 ЯНВАРЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Интер
|19
|14
|4
|1
|40
|16
|24
|46
|
|2
|
|Ювентус
|18
|14
|3
|1
|35
|17
|18
|45
|
|3
|
|Лацио
|18
|13
|3
|2
|41
|17
|24
|42
|
|4
|
|Аталанта
|19
|10
|5
|4
|49
|26
|23
|35
|
|5
|
|Рома
|18
|10
|5
|3
|33
|19
|14
|35
|
|6
|
|Кальяри
|19
|8
|5
|6
|33
|29
|4
|29
|
|7
|
|Парма
|18
|7
|4
|7
|24
|25
|-1
|25
|
|8
|
|Милан
|19
|7
|4
|8
|18
|24
|-6
|25
|
|9
|
|Наполи
|19
|6
|6
|7
|28
|26
|2
|24
|
|10
|
|Торино
|18
|7
|3
|8
|24
|26
|-2
|24
|
|11
|
|Болонья
|18
|6
|5
|7
|28
|30
|-2
|23
|
|12
|
|Верона
|17
|6
|4
|7
|19
|20
|-1
|22
|
|13
|
|Удинезе
|18
|6
|3
|9
|14
|28
|-14
|21
|
|14
|
|Сассуоло
|18
|5
|4
|9
|30
|31
|-1
|19
|
|15
|
|Фиорентина
|18
|4
|6
|8
|22
|29
|-7
|18
|
|16
|
|Сампдория
|18
|4
|4
|10
|14
|27
|-13
|16
|
|17
|
|Лечче
|18
|3
|6
|9
|22
|36
|-14
|15
|
|18
|
|Брешия
|18
|4
|2
|12
|16
|31
|-15
|14
|
|19
|
|Дженоа
|18
|3
|5
|10
|19
|36
|-17
|14
|
|20
|
|СПАЛ
|18
|3
|3
|12
|12
|28
|-16
|12
|
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