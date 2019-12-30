Испания

Нервионцы заинтересованы в вингере Милана.

Полузащитник Милана Сусо попал в сферу интересов Севильи, сообщает портал CalcioMercato.

"Рохибланкос" намерены укрепить состав в январе и попытаются подписать вингера миланского клуба. Стоимость испанца оценивается в сумму около 20 миллионов евро.

Действующий контракт Сусо с Миланом рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 15 поединков в футболке "россонери", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Милана Хакан Чалханоглу попал в сферу интересов Лестера.

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