Римляне близки к подписанию форварда Интера.
Маттео Политано, Getty Images
15 января 2020, 11:20
Нападающий Интера Маттео Политано должен в ближайшее время стать игроком Ромы.
Как сообщает официальный твиттер римлян, форвард уже прибыл в расположение клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта. Детали соглашения 26-летнего игрока с "джаллоросси" пока остаются неизвестными.
Защитник Ромы Леандро Спинаццола последует в обратном направлении как часть сделки между клубами.
Политано выступал в составе Интера с 2018 года, перейдя из Сассуоло. В текущем сезоне нападающий провел 15 поединков в футболке "нерадзурри", не отличившись результативными действиями.
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