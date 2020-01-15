Италия

Римляне близки к подписанию форварда Интера.

Нападающий Интера Маттео Политано должен в ближайшее время стать игроком Ромы.

Как сообщает официальный твиттер римлян, форвард уже прибыл в расположение клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта. Детали соглашения 26-летнего игрока с "джаллоросси" пока остаются неизвестными.

Защитник Ромы Леандро Спинаццола последует в обратном направлении как часть сделки между клубами.

Политано выступал в составе Интера с 2018 года, перейдя из Сассуоло. В текущем сезоне нападающий провел 15 поединков в футболке "нерадзурри", не отличившись результативными действиями.

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