Италия

Судьба полузащитника Гонсало Вильяра будет зависеть не только от решения Эльче, но и от Валенсии.

Накануне матча против Ювентуса спортивный директор Ромы Джанлука Петраки сообщил, что «волки» намерены приобрести молодого испанского полузащитника, и AS уверена, что речь идет о Гонсало Вильяре.

Рома предложила Эльче за 21-летнего полузащитника 3 миллиона евро, однако Валенсия, которой принадлежит часть прав на Вильяра, имеет первоочередное право выкупить Гонсало в случае если его кто-то захочет приобрести.

Вильяр начинал свою карьеру во второй команде Эльче (3 матча, 0 голов), а затем выступал за "дубль" Валенсии (32, 2) и первую команду Эльче (23, 0).

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