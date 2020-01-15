Италия

Завершился поединок 1/16 финала Кубка Италии между Аталантой и Фиорентиной.

В домашнем поединке Кубка Италии Фиорентина быстро вышла вперед в матче против Аталанты благодаря голу новичка Патрика Кутроне.

Во втором тайме Иличич сравнял счет, переведя мяч в ворота после прострела Руслана Малиновского.

Очень скоро "фиалки" остались в меньшинстве, но в концовке сумели снова забить и одержать победу, пройдя в следующий раунд.

Фиорентина – Аталанта 2:1

Голы: Кутроне, 11, Лирола, 84 — Иличич, 67.

Фиорентина: Терраччано, Лирола, Чеккерини, Миленкович, Далберт, Пульгар, Бенасси, Кастровилли, Пеццелья, Кутроне (Касерес, 73), Влахович (Кьеза, 88).

Аталанта: Голлини, Госенс, Масьелло (Гомес, 57), Джимсити, Хатебур, Малиновский, де Рон, Пашалич, Фройлер (Иличич, 46), Кальдара (Паломино, 77), Муриэль.

Предупреждения: Пеццелья, Далберт - Кальдара, Джимсити.

Удаление: Пеццелья, 70(вторая желтая).