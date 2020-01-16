Италия

Римляне намерены укрепить левый фланг обороны.

Защитник Штутгарта Борна Соса попал в сферу интересов Ромы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Волки" намерены укрепить левый фланг обороны и попытаются приобрести хорватского фулбека. Руководство римлян рассматривает 21-летнего игрока в качестве сменщика для Александара Коларова.

Соса выступает в составе Штутгарта с 2018 года, перейдя из Динамо Загреб за 6 млн евро. В текущем сезоне защитник провел 11 поединков в футболке "швабов", отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что нападающий Интера Маттео Политано прибыл в Рому для прохождения медосмотра.

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