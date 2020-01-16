Италия

Президент Фиорентины Рокко Коммиссо припомнил Аталанте старые обиды.

Рокко Коммиссо сделал официальное заявление по поводу непростых отношений Фиорентины и Аталанты.

"Я читал и лично слышал очень неприятные вещи в адрес Фиорентины и ее болельщиков со стороны президента Аталанты Перкасси и тренера Гасперини, – цитирует президента официальный сайт "фиалок". – Однако это Аталанта и ее болельщики постоянно оскорбляют нас, а не наоборот. В прошлом году в Бергамо на протяжении всего матча оскорбляли Кьезу, в последнем матче — Дальберта, а когда мы играли с Аталантой в Парме, то угрозы раздавались в адрес моего сына. При этом никакой реакции со стороны Аталанты не было. Надеюсь, Аталанта, наконец, поймет, что Фиорентину нужно уважать".

В 1/8 финала Кубка Италии Фиорентина выбила из турнира Аталанту и в четвертьфинале сыграет против Интера.

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