Италия

Полузащитник Леонардо Морозини до конца чезона будет выступать за Асколи.

Леонардо Морозини вновь будет выступать в Серии В, лучшим игроком которой он признавался в сезоне-2015/16 — сообщил официальный сайт Брешии.

Аренда 24-летнего Морозини в Асколи продлится до 30 июня 2020 года, и за это время атакующий полузащитник постарается помочь своей новой команде завоевать путевку в Серию А.

В настоящий момент Асколи занимает 7-е место (в зоне плей-офф), отставая на 7 очков от второй позиции, дающей право на прямую путевку в элитный дивизион.

За свою профессиональную карьеру Морозини выступал за Брешию (102 матча в чемпионате Италии, 18 голов), Дженоа (4, 0) и Авеллино (10, 3).

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