Италия

Обмен между Интером и Ромой Маттео Политано на Леонардо Спинаццолу под угрозой срыва.

Рома не намерена исполнять прихоти Интера, и обмен Маттео Политано на Леонардо Спинаццолу может не состояться — сообщает Sky Sport Italia.

Интер не удовлетворили результаты медицинского обследования Спинаццолы, и "нерадзурри" собирались провести дополнительные тесты. Кроме того, "змеи" вознамерились изменить условия с прямого обмена футболистами на аренду до конца сезона с правом выкупа.

Рома настаивает на соблюдении условий предварительного соглашения и не согласна на дополнительном обследовании своего футболиста. Если компромисс не будет найден, Спинаццола и Политано останутся в своих командах.

26-летний Спинаццола выступал за Эмполи (8 матчей во всех турнирах, 1 гол), Виртус Ланчиано (3, 0), Сиену (26, 1), Виченцу (10, 0), Перуджу (36, 0), Аталанту (62, 1), Ювентус (12, 0) и Рому (6, 1).

Его ровесник Политано играл за Перуджу (33, 8), Пескару (81, 12), Сассуоло (110, 24) и Интер (63, 6).

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