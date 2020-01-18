Италия

Туринцы хотят продолжить сотрудничество с аргентинским нападающим.

Ювентус хочет продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает журналист Николо Шира.

Туринский клуб готов предложить игроку контракт до лета 2024 года и увеличение зарплаты до 10 миллионов евро в год. Текущее соглашение аргентинца действительно до конца сезона-2021/22.

Ювентус несколько обеспокоен интересом испанских топ-клубов и хочет побыстрее согласовать все условия.

В этом сезоне Пауло Дибала провел 25 матчей за туринцев, забив 11 голов и сделав 9 результативных передач.

Напомним, что ранее аргентинский нападающий также попал в список желаний Жозе Моуриньо.