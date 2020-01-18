Туринцы хотят продолжить сотрудничество с аргентинским нападающим.
ПАУЛО ДИБАЛА, ФОТО GETTY IMAGES
18 января 2020, 10:35
Ювентус хочет продлить контракт с нападающим Пауло Дибалой, сообщает журналист Николо Шира.
Туринский клуб готов предложить игроку контракт до лета 2024 года и увеличение зарплаты до 10 миллионов евро в год. Текущее соглашение аргентинца действительно до конца сезона-2021/22.
Ювентус несколько обеспокоен интересом испанских топ-клубов и хочет побыстрее согласовать все условия.
В этом сезоне Пауло Дибала провел 25 матчей за туринцев, забив 11 голов и сделав 9 результативных передач.
Напомним, что ранее аргентинский нападающий также попал в список желаний Жозе Моуриньо.