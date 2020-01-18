Италия

Немецкий футболист может остаться в Италии.

Как сообщает Sport Mediaset, руководство Милана рассматривает вариант с приглашением в команду полузащитника Ювентуса Эмре Джана.

По данным источника, туринцы не против отпустить немецкого футболиста, да и сам хавбек хочет сменить клуб, чтобы получить шанс попасть в заявку сборной Германии на Евро-2020.

Отметим, что Джан в текущем сезоне не имеет стабильного места в составе Ювентуса. Игрок в Серии А провел на поле лишь восемь поединков.

Ранее сообщалось, что футболист может и вовсе вернуться в Бундеслигу, где в его услугах заинтересована Боруссия Д.