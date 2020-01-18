Сербский полузащитник может перебраться в Серию А.
НЕМАНЬЯ МАТИЧ, ФОТО GETTY IMAGES
18 января 2020, 11:35
Милан заинтересовался сербским полузащитником Манчестер Юнайтед Неманьей Матичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.
31-летний игрок испытывал трудности с попаданием в состав в начале сезонf, но сейчас получает постоянную игровую практику.
Сербский полузащитник провел 13 матчей за Манчестер Юнайтед в этом сезоне, отдав одну результативную передачу.
Напомним, что Оле-Гуннар Солскьяер ранее не исключал возможность продления контракта с сербом.