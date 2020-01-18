Италия

Сербский полузащитник может перебраться в Серию А.

Милан заинтересовался сербским полузащитником Манчестер Юнайтед Неманьей Матичем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

31-летний игрок испытывал трудности с попаданием в состав в начале сезонf, но сейчас получает постоянную игровую практику.

Сербский полузащитник провел 13 матчей за Манчестер Юнайтед в этом сезоне, отдав одну результативную передачу.

Напомним, что Оле-Гуннар Солскьяер ранее не исключал возможность продления контракта с сербом.