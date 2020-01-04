Англия

Сербский полузащитник может остаться в Манчестер Юнайтед.

Неманья Матич, контракт с Манчестер Юнайтед которого действителен до лета этого года, не покинет клуб в январе и может согласовать новую сделку, сообщает Sky Sports.

"Он упорно трудился, чтобы вернуться в состав и теперь играет хорошо. Новый контракт? Для этого всегда есть шанс. Решающее значение имеет то, что вы делаете на поле", — сказал Солскьяер.

Неманья Матич в этом сезоне отыграл всего лишь девять поединков в футболке "красных дьяволов" и отдал голевую передачу.

Манчестер Юнайтед рассматривал вариант использовать серба в качестве части сделки по Кристиану Эриксену.