Италия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Серии А.

В матче 20-го тура чемпионата Италии Болонья и Верона сыграли вничью со счетом 1:1.

Защитник Маттиа Бани вывел хозяев вперед на 20-й минуте, а новичок "желто-синих" Фабио Борини сравнял счет в конце поединка.



Болонья – Верона 1:1

Голы: Бани, 20 – Борини, 81.

Болонья: Скорупски, Бани, Ларангейра, Томиясу, Мбайе, Домингес (Пас, 69), Сориано, Орсолини, Схаутен (Поли, 69), Сансоне (Барроу, 63), Сантандер.

Верона: Сильвестри, Кумбула (Давидович, 25), Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу (Борини, 62), Пессина, Лазович, Дзакканьи, Ди Кармине (Паццини, 90).

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