Предлагаем вашему вниманию обзор поединка Серии А.
Болонья – Верона, Getty Images
20 января 2020, 09:59
В матче 20-го тура чемпионата Италии Болонья и Верона сыграли вничью со счетом 1:1.
Защитник Маттиа Бани вывел хозяев вперед на 20-й минуте, а новичок "желто-синих" Фабио Борини сравнял счет в конце поединка.
Болонья – Верона 1:1
Голы: Бани, 20 – Борини, 81.
Болонья: Скорупски, Бани, Ларангейра, Томиясу, Мбайе, Домингес (Пас, 69), Сориано, Орсолини, Схаутен (Поли, 69), Сансоне (Барроу, 63), Сантандер.
Верона: Сильвестри, Кумбула (Давидович, 25), Ррахмани, Гюнтер, Фараони, Амрабат, Велозу (Борини, 62), Пессина, Лазович, Дзакканьи, Ди Кармине (Паццини, 90).
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