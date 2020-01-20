Италия

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала хочет снова сыграть в одной команде с Полем Погба.

Пауло Дибала припомнил некоторые вехи своей карьеры, в том числе игру вместе с Полем Погба в сезоне-2015/16 в Ювентусе и работу с Дженнаро Гаттузо в Палермо.

“У нас с Полем всегда были отличные отношения, – цитирует нападающего Ювентуса Otro. – Когда мы играли вместе и много забивали, то всегда старались придумать какие-то оригинальные празднования голов. Надеюсь, что однажды мы снова будем это делать вместе".

"Также я всегда с удовольствием вспоминаю работу с Гаттузо. Он совершенно безумный, но в хорошем смысле этого слова. Несмотря на то, что мы вместе были в Палермо недолго, я многому у него научился".

"Любой игрок старается оказаться в сильной команде, которая выигрывает трофеи. Я оказался в Ювентусе, и это здорово! Но кроме командных титулов я мечтаю когда-нибудь выиграть какой-то значимый индивидуальный трофей".

26-летний аргентинец на клубном уровне выступал за Институто де Кордоба (40 матчей во всех турнирах, 17 голов), Палермо (93, 21) и Ювентус (207, 89).

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