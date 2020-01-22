Италия

Вингер МЮ может присоединиться к миланцам ближайшим летом.

Руководство Интера провело еще одну встречу с агентом вингера Манчестер Юнайтед Тахита Чонга, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. Интер хочет заполучить игрока в качестве свободного агента этим летом.

Также интерес к Тахиту Чонгу проявляет другой итальянский гранд – Ювентус.

Игрок молодежной сборной Нидерландов провел семь матчей за первую команду Манчестер Юнайтед во всех турнирах в этом сезоне.