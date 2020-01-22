Вингер МЮ может присоединиться к миланцам ближайшим летом.
Тахит Чонг, Getty Images
22 января 2020, 11:21
Руководство Интера провело еще одну встречу с агентом вингера Манчестер Юнайтед Тахита Чонга, утверждает журналист Фабрицио Романо.
Стороны находятся на продвинутой стадии переговоров. Интер хочет заполучить игрока в качестве свободного агента этим летом.
Также интерес к Тахиту Чонгу проявляет другой итальянский гранд – Ювентус.
Игрок молодежной сборной Нидерландов провел семь матчей за первую команду Манчестер Юнайтед во всех турнирах в этом сезоне.