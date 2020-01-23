Италия

"Волки" хотят подписать вингера Герты.

Полузащитник Герты Джавайро Дилросун попал в сферу интересов Ромы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Римляне намерены укрепить атакующую линию в январе и планируют подписать нидерландского вингера. "Волки" хотят арендовать 21-летнего игрока с опцией выкупа.

Дилросун выступает в составе Герты с 2018 года, перейдя из Ман Сити на правах свободного агента. В текущем сезоне полузащитник провел 15 поединков в футболке берлинцев, отличившись тремя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома продолжает вести переговоры по Политано.

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