Италия

Изначально защитник возвращается в стан генуэзцев на правах аренды.

Защитник Наполи Лоренцо Тонелли вернулся в Сампдорию на правах аренды с обязательным выкупом, сообщил официальный сайт "блучеркьятти". Футболист подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

30-летний Тонелли уже выступал за Сампдорию в сезоне-2018/19. В составе генуэзцев Лоренцо должен стать заменой ушедшему в Сельту Джейсону Мурильо.

В нынешнем сезоне Тонелли не сыграл ни одного матча за Наполи.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.