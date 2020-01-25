Италия

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен продолжит карьеру в Серии А.

Сделка окончательно не согласована, но практически нет сомнений, что Кристиан Эриксен продолжит карьеру в Интере, сообщает The Telegraph и журналист Джанлука Ди Марцио.

Тоттенхэм получит за своего футболиста 20 миллионов евро, также в сделку будет включены бонусы.

Интер ожидает финального "сигнала" со стороны "шпор" и готовится закрыть сделку. Ожидается, что после выходных датчанин пройдет медицинский осмотр в расположении "нерадзурри".

Ранее сообщалось, что в гонку за Кристианом Эриксеном включилась каталонская Барселона, однако, по всей видимости, Интеру удалось опередить конкурентов.

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