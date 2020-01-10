Италия

Полузащитник СПАЛа Ясмин Куртич до конца нынешнего сезона будет выступать за Парму.

Парма и СПАЛ согласовали аренду до конца сезона с правом выкупа полузащитника Ясмина Куртича — сообщил официальный сайт "крестоносцев".

Интересно, что словенец прибыл в Парму для подписания личного контракта в свой 31-й день рождения.

Happy birthday to Jasmin #Kurtic, who celebrates turning 31 today! 🎂💛💙



Oh and by the way... welcome to Parma! 😍



More here 📝➡ https://t.co/FKEoCzowFh#NextchApter #ForzaParma pic.twitter.com/1OT74r4Zt2 — Parma Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en) January 10, 2020

Игрок национальной сборной Словении (58 матчей, 1 гол) на клубном уровне выступал за Белу Краину (78 матчей во всех турнирах, 7 голов), Горицу (17, 0), Палермо (37, 1), Варезе (43, 3), Торино (16, 2), Фиорентину (28, 1), Аталанту (92, 10) и СПАЛ (65, 9).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.