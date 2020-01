Парма и СПАЛ согласовали аренду до конца сезона с правом выкупа полузащитника Ясмина Куртича — сообщил официальный сайт "крестоносцев".

Интересно, что словенец прибыл в Парму для подписания личного контракта в свой 31-й день рождения.

Happy birthday to Jasmin #Kurtic, who celebrates turning 31 today!



Oh and by the way... welcome to Parma!



