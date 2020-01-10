Полузащитник СПАЛа Ясмин Куртич до конца нынешнего сезона будет выступать за Парму.
Ясмин Куртич, фото ФК Парма
10 января 2020, 16:25
Парма и СПАЛ согласовали аренду до конца сезона с правом выкупа полузащитника Ясмина Куртича — сообщил официальный сайт "крестоносцев".
Интересно, что словенец прибыл в Парму для подписания личного контракта в свой 31-й день рождения.
Игрок национальной сборной Словении (58 матчей, 1 гол) на клубном уровне выступал за Белу Краину (78 матчей во всех турнирах, 7 голов), Горицу (17, 0), Палермо (37, 1), Варезе (43, 3), Торино (16, 2), Фиорентину (28, 1), Аталанту (92, 10) и СПАЛ (65, 9).
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