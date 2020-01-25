Италия

Вингер близок к переходу в римский клуб.

Нападающий Барселоны Карлес Перес может в ближайшее время стать игроком Барселоны, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Волки" договорились с каталонским клубом об аренде испанского вингера с обязательной опцией выкупа за 13 млн евро. Теперь руководству римлян осталось обсудить детали сотрудничества с самим игроком.

В составе Ромы 21-летний футболист должен стать заменой травмированному Николо Дзаньоло.

В текущем сезоне Перес провел 13 поединков в футболке "сине-гранатовых", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Рома также хочет арендовать полузащитника Сосьедада Аднана Янузая.

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