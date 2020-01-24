Испания

Правда, испанский клуб не готов включать в соглашение пункт о возможном выкупе футболиста.

Полузащитник Реал Сосьедад Аднан Янузай может продолжить карьеру в Серии А, где в его услугах заинтересована Рома.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, руководство клуба из Сан-Себастьяна готово отдать 24-летнего бельгийца в аренду "волкам" до конца сезона, однако на своих условиях.

Рома намерена арендовать Янузая бесплатно, включив в соглашение пункт о возможном выкупе футболиста за 12 миллионов евро.

Реал Сосьедад, в свою очередь, не согласен с предложением римского клуба. "Бело-голубые" хотят получить за аренду Янузая 800 тысяч евро, не включая в соглашение пункт о выкупе.

В текущем сезоне бельгийский полузащитник провел за Сосьедад 11 поединков в Ла Лиге, отличившись тремя результативными передачами.

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