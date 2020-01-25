Италия

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 21-го тура чемпионата Италии против Ромы.

Накануне Дерби делла Капитале в 21-м туре первенства Серии А Симоне Индзаги рассказал, за счет чего его команда может обыграть Рому.

"Мы прекрасно понимаем, как много значит дерби для всех нас и наших поклонников, – сказал тренер Лацио на предматчевой пресс-конференции. – У меня за плечами полсотни таких матчей в качестве игрока и тренера, так что я все понимаю. В таких матчах нет фаворитов, и то, что мы выиграли 11 матчей в чемпионате подряд, мало что значит".

"Чтобы выиграть дерби недостаточно только страсти и боевого духа. Нужно сохранять хладнокровие и не упускать свои возможности. Для нас хорошим уроком стало поражение от Наполи в Кубке Италии, в матче, который мы ну ни как не должны были проиграть. Когда улеглись злость и разочарование, мы все тщательно проанализировали и обсудили, сделав правильные выводы".

Также Индзаги рассказал о кадровой ситуации в его команде: "Луис Альберто и Хоакин Корреа готовы выйти в стартовом составе, равно как и Пароло, который был лучшим в матче против Наполи. Однако у нас сейчас есть альтернативные варианты, и я выберу тот, который будет оптимальным".

Матч Рома — Лацио состоится в воскресенье, 26 января. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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