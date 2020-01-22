Италия

Представляем вашему вниманию видеообзор четвертьфинала Кубка Италии.

Наполи в напряженном матче минимально обыграл Лацио. Единственный гол забил Лоренцо Инсинье на 3-й минуте, на 10-й Чиро Иммобиле не реализовал пенальти, а к 25-й команды уже играли 10 на 10 из-за удалений Хисая и Лейвы.

Наполи — Лацио 1:0

Гол: Инсинье, 3

Наполи: Оспина — Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Руи — Лоботка (Луперто, 22), Демме, Зьелински — Кальехон (Эльмас, 67), Милик, Инсинье (Руис, 77)

Лацио: Стракоша — Фелипе, Ачерби, Раду (Патрик, 70) — Лаццари, Пароло, Лейва, Милинкович-Савич, Лулич (Хони, 76)- Иммобиле, Кайседо (Корреа, 55)

Предупреждения: Хисай — Ачерби, Лейва

Удаления: Хисай, 19 (повторное предупреждение) - Лейва, 25 (повторное предупреждение)

На 10-й минуте Иммобиле не реализовал пенальти