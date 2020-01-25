Италия

В матче 21-го тура чемпионата Италии Болонья на выезде обыграла СПАЛ.

После победы в матче 21-го тура первенства Серии А над СПАЛом Болонья поднялась в верхнюю половину турнирной таблицы, догнав Торино, а феррарцы хоть и остаются пока на 18-м месте, имеют все шансы вновь опуститься на самое дно.

Несмотря на то, что хозяева первыми открыли счет и выглядели достаточно активно, сказался более высокий класс гостей. Стоит отметить гол Барроу, арендованного у Аталанты и удачно начавшего выступления в Болонье — забившего за минуту пребывания на поле.

После финального свистка радости "россоблу" не было предела, а игроки СПАЛа собрались в круг и что-то несколько минут невесело обсуждали, и лишь потом направились благодарить за поддержку своих болельщиков.

СПАЛ — Болонья 1:3

Голы: Петанья, 23, с пенальти — Викари, 24, автогол, Барроу, 59, Поли, 63.

СПАЛ: Бериша — Сионек (Бонифаци, 46), Викари, Игор — Стрефецца, Дабо, Миссироли, Валоти (Палоски, 73), Реца — Петанья, Ди Франческо (Флоккари, 80).

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Пас, Мбайе — Схутен, Поли (Сванберг, 81) — Орсолини (Ольсен, 70), Сориано, Паласио — Сантандер (Барроу, 58).

Предупреждения: Валоти, Сионек, Бериша, Петанья — Орсолини, Пас, Томиясу.

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