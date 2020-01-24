Италия

Football.ua представляет анонс матчей 21-го тура чемпионата Италии.

В 21-м туре первенства Серии А вполне вероятны серьезные перестановки на всех уровнях турнирной таблицы. Незыблемым останется лишь первое место Ювентуса, оторвавшегося от ближайшего преследователя на четыре очка.

Расписание матчей

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 21 ТУР

Брешия – Милан

Пятница, 24 января, 21:45. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Валери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Набирающий обороты с приходом Ибрагимовича Милан постарается воспользоваться встречей с одной из худших команд Серии А и войти в зону Лиги Европы, выиграв дерби Ломбардии.

В составе Брешии против своего бывшего клуба не сыграет Балотелли, однако трудно сказать, плюс это или минус для "львов". Во всяком случае глупое удаление Марио в прошлом туре не оставляет хозяевам выбора.

С учетом того, что в составе хозяев наверняка окажется Альфредо Доннарумма, то вместе с миланскими братьями Джаджио и Антонио, в заявочном листе окажется сразу три футболиста с одинаковой фамилией. Правда, Доннарумма из Брешии не родственник вратарям Милана, но все они являются земляками.

Интересные факты

– Милан выиграл последние 7 матчей против Брешии во всех турнирах.

– Милан не пропускает в последних трех матчах против Брешии во всех турнирах.

– В первом круге минимальную победу одержал Милан — 1:0.

Ориентировочные составы

Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Ромуло — Скрабб — Торрегросса, Доннарумма.

Милан: Дж.Доннарумма — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Ребич — Ибрагимович, Леау.

Не сыграют: Балотелли — Дуарте, Билья, Калабрия, Мусаккьо, Чалханоглу.

прогноз 1:2

СПАЛ – Болонья

Суббота, 25 января, 16:00. Феррара, Стадио Паоло Мацца. Арбитр — Фаббри

После победы в Бергамо над Аталантой даже не знаешь, чего ожидать от СПАЛа на сей раз. Впрочем, Синиша Михайлович со своими помощниками наверняка сделают правильные выводы из ошибок Джан Пьеро Гасперини и смогут найти козыри в партии против одного из аутсайдера Серии А.

Интересные факты

– Безвыигрышная домашняя серия СПАЛа в чемпионате составляет 5 матчей.

– Болонья не выигрывала в Ферраре с июня 1977 года (в Кубке Италии), а в Серии А — с марта 1968 года.

– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Болонья завершился со счетом 1:1.

– В первом туре сильнее оказалась Болонья — 1:0.

Ориентировочные составы

СПАЛ: Бериша — Сионек, Викари, Игор — Стрефецца, Дабо, Миссироли, Валоти, Реца — Петанья, Ди Франческо.

Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Пас, Мбайе — Домингес, Схутен, Сориано — Орсолини, Барроу, Паласио.

Не сыграют: Фарес, Д'Алессандро — Бани, Сансоне, Дейкс, Крейчи, Медель, Денсвил.

прогноз 1:1

Фиорентина – Дженоа

Суббота, 25 января, 19:00. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Приход на тренерский мостик Фиорентины Беппе Якини стал настоящей манной небесной для флорентийцев. Команда оторвалась от зоны вылета на 9 очков, и зона еврокубков уже не представляется чем-то недостижимым.

Viola in campo per la seduta del giovedì 💪🏻⚽️ #ForzaViola 💜🧢 pic.twitter.com/lAeonhAiFt — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 23, 2020

Дела Дженоа гораздо печальнее: после поражения от Ромы в прошлом туре "грифоны" опустились на последнее место. Впрочем, одна победа при условии "нужных" результатов в матчах конкурентов позволит генуэзцам покинуть зону вылета.

Интересные факты

– Безвыигрышная выездная серия Дженоа в чемпионате составляет 19 матчей.

– В минувшем сезоне матч Фиорентина — Дженоа завершился со счетом 0:0.

– В первом круге удача улыбнулась Дженоа — 2:1.

Ориентировочные составы

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Раньери — Кьеза, Кутроне.

Дженоа: Перин — Бираски, Ромеро, Кришито — Гильоне, Ягелло, Шене, Стураро, Баррека — Пандев — Санабрия.

Не сыграют: Дальберт, Рибери — Кассата, Куаме, Лерагер, Сапата.

прогноз 2:0

Торино – Аталанта

Суббота, 25 января, 21:45. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Учитывая обидное поражение Аталанты от СПАЛа и серьезные кадровые потери Торино, шансов у хозяев на успех немного.

Поскольку Джан Пьеро Гасперини наверняка продолжит ставить в основу еще не набравшего форму после травмы Сапату, Малиновский, скорее всего, начнет поединок в запасе.

Интересные факты

– Торино не проигрывает дома Аталанте в последних семи матчах во всех турнирах.

– В минувшем сезоне матч Торино — Аталанта завершился со счетом 2:0.

– В первом круге сильнее также оказались "быки" – 3:2.

Ориентировочные составы

Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Джиджи — Де Сильвестри, Лукич, Мейте, Лаксальт — Беренгер, Верди — Белотти.

Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Хатебур, де Роон, Пашалич, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

Не сыграют: Айна, Базелли, Ринкон, Ансальди, Дзадза — Кастань.

прогноз 1:3

Интер – Кальяри

Воскресенье, 26 января, 13:30. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Манганьелло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

После двух ничьих подряд Интеру, отстающему от Ювентуса уже на 4 очка, не остается ничего иного, как обыгрывать Кальяри. Впрочем, задача для команды Антонио Конте будет не такой уж простой, учитывая обилие кадровых проблем.

Возможно, из-за отсутствия ряда игроков средней линии, на фланге полузащиты "змеев" дебютирует новичок Интера — Янг.

Полторы недели назад Интер уже встречался с Кальяри в Кубке Италии и без особого труда разгромил соперника (4:1), но это вовсе не гарантирует успех на сей раз.

Интересные факты

– Беспроигрышная серия Интера в чемпионате составляет 13 матчей.

– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 6 матчей.

– Кальяри пропускает не менее двух мячей в последних девяти матчах Серии А.

– В минувшем сезоне матч Интер — Кальяри завершился со счетом 2:0.

– В первом круге также выиграли "нерадзурри" – 2:1.

Ориентировочные составы

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Янг, Барелла, Борха Валеро, Сенси, Бираги — Лукаку, Мартинес.

Кальяри: Ольсен — Фараго, Валукьевич, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини, Рог — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.

Не сыграют: Кандрева, Брозович, Гальярдини, Д'Амброзио — Писакане, Каччаторе, Маттьелло, Паволетти, Чепителли.

прогноз 2:1

Верона – Лечче

Воскресенье, 26 января, 16:00. Верона, Сталио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Абиссо

Трудно сказать, как сказалась на Лечче ничья с Интером в предыдущем туре: подняла боевой дух или отобрала слишком много сил. Ясно одно, что недооценки со стороны Вероны "волкам" точно ждать не стоит.

Продолжает залечивать травму задней поверхности бедра Шахов, поэтому в Вероне мы полузащитника сборной Украины (по крайней мере в стартовом составе) не увидим.

Интересные факты

– Безвыигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 6 матчей.

– В первом круге матч новичков Серии А завершился победой Вероны — 1:0.

Ориентировочные составы

Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Давидович — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Верре, Пессина — Ди Кармине.

Лечче: Габриэл — Рисполи, Россеттини, Лукиони, Донати — Майер, Петриччоне, Дейола — Манкозу — Бабакар, Фалько.

Не сыграют: Дзакканьи, Бесса, Кумбулла — Шахов, Фариас.

Под вопросом: Кальдерони (Лечче).

прогноз 2:1

Сампдория — Сассуоло

Воскресенье, 26 января, 16:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Пиччинини

У соседей по турнирной таблице общая задача: как можно дальше удалиться от зоны вылета. Кому это удастся лучше, учитывая нестабильность и Сампдории, и Сассуоло, угадать сложно.

Интересные факты

– Матч против Сампдории станет 100-м для тренера Сассуоло Роберто Де Дзерби в Серии А.

– В минувшем сезоне матч Сампдория — Сассуоло завершился со счетом 0:0.

– В первом круге "нероверди" разгромили "блучеркьяти" со счетом 4:1.

Ориентировочные составы

Сампдория: Аудеро — Берешински, Реджини, Колли, Мурру — Торсби, Виейра, Линетти, Янкто — Габбьядини, Капрари.

Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Пелузо, Кириакопулос — Паньянелли, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.

Не сыграют: Шабо, Рамирес, Депаоли (все — Сампдория).

прогноз 2:2

Парма – Удинезе

Воскресенье, 26 января, 16:00. Парма, Стадио Эннио Тардини. Арбитр — Соцца

Парма имеет хорошие шансы закрепиться в зоне Лиги Европы, но Удинезе в последнее время выглядит очень неплохо — три победы подряд и нелепое поражение от Милана в компенсированное время (2:3).

Задачу хозяевам осложняет обилие травмированных, в то время, как у гостей кадровая ситуация значительно лучше.

Интересные факты

– В минувшем сезоне матч Парма — Удинезе завершился со счетом 2:2.

– В первом круге сильнее оказалась Парма — 3:1.

Ориентировочные составы

Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Барилла, Эрнани, Куртич — Куцка, Корнелиус, Кулусевски.

Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен, Фофана, Мандрагора, Де Поль, Сема — Окака, Лазанья.

Не сыграют: Инглезе, Жервиньо, Карамо, Грасси — Самир.

прогноз 1:0

Рома – Лацио

Воскресенье, 26 января, 19:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Кальварезе. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Полный анонс поединка читайте отдельным материалом в день матча.

Наполи — Ювентус

Воскресенье, 26 января, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Полный анонс поединка читайте отдельным материалом в день матча.

Турнирная таблица

ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 2019 — 2020

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О ФОРМА 1 Ювентус 20 16 3 1 39 19 20 51 2 Интер 20 14 5 1 41 17 24 47 3 Лацио 19 14 3 2 46 18 28 45 4 Рома 20 11 5 4 37 22 15 38 5 Аталанта 20 10 5 5 50 28 22 35 6 Кальяри 20 8 6 6 35 31 4 30 7 Парма 20 8 4 8 27 27 0 28 8 Милан 20 8 4 8 21 26 -5 28 9 Торино 20 8 3 9 26 28 -2 27 10 Верона 19 7 5 7 22 22 0 26 11 Наполи 20 6 6 8 28 28 0 24 12 Болонья 20 6 6 8 29 32 -3 24 13 Фиорентина 20 6 6 8 25 29 -4 24 14 Удинезе 20 7 3 10 19 31 -12 24 15 Сассуоло 20 6 4 10 32 35 -3 22 16 Сампдория 20 5 4 11 20 33 -13 19 17 Лечче 20 3 7 10 23 39 -16 16 18 СПАЛ 20 4 3 13 14 30 -16 15 19 Брешия 20 4 3 13 19 38 -19 15 20 Дженоа 20 3 5 12 21 41 -20 14

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