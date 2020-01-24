Football.ua представляет анонс матчей 21-го тура чемпионата Италии.
В 21-м туре первенства Серии А вполне вероятны серьезные перестановки на всех уровнях турнирной таблицы. Незыблемым останется лишь первое место Ювентуса, оторвавшегося от ближайшего преследователя на четыре очка.
Расписание матчей
ИТАЛИЯ. СЕРИЯ А, 21 ТУР
24 ЯНВАРЯ 2020
25 ЯНВАРЯ 2020
26 ЯНВАРЯ 2020
Брешия – Милан
Пятница, 24 января, 21:45. Брешия, Стадио Марио Ригамонти. Арбитр — Валери. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Набирающий обороты с приходом Ибрагимовича Милан постарается воспользоваться встречей с одной из худших команд Серии А и войти в зону Лиги Европы, выиграв дерби Ломбардии.
В составе Брешии против своего бывшего клуба не сыграет Балотелли, однако трудно сказать, плюс это или минус для "львов". Во всяком случае глупое удаление Марио в прошлом туре не оставляет хозяевам выбора.
С учетом того, что в составе хозяев наверняка окажется Альфредо Доннарумма, то вместе с миланскими братьями Джаджио и Антонио, в заявочном листе окажется сразу три футболиста с одинаковой фамилией. Правда, Доннарумма из Брешии не родственник вратарям Милана, но все они являются земляками.
Интересные факты
– Милан выиграл последние 7 матчей против Брешии во всех турнирах.
– Милан не пропускает в последних трех матчах против Брешии во всех турнирах.
– В первом круге минимальную победу одержал Милан — 1:0.
Ориентировочные составы
Брешия: Йоронен — Сабелли, Чистана, Чансельор, Матею — Бизоли, Тонали, Ромуло — Скрабб — Торрегросса, Доннарумма.
Милан: Дж.Доннарумма — Конти, Кьяер, Романьоли, Эрнандес — Кастильехо, Кессье, Беннасер, Ребич — Ибрагимович, Леау.
Не сыграют: Балотелли — Дуарте, Билья, Калабрия, Мусаккьо, Чалханоглу.
прогноз 1:2
СПАЛ – Болонья
Суббота, 25 января, 16:00. Феррара, Стадио Паоло Мацца. Арбитр — Фаббри
После победы в Бергамо над Аталантой даже не знаешь, чего ожидать от СПАЛа на сей раз. Впрочем, Синиша Михайлович со своими помощниками наверняка сделают правильные выводы из ошибок Джан Пьеро Гасперини и смогут найти козыри в партии против одного из аутсайдера Серии А.
Интересные факты
– Безвыигрышная домашняя серия СПАЛа в чемпионате составляет 5 матчей.
– Болонья не выигрывала в Ферраре с июня 1977 года (в Кубке Италии), а в Серии А — с марта 1968 года.
– В минувшем сезоне матч СПАЛ — Болонья завершился со счетом 1:1.
– В первом туре сильнее оказалась Болонья — 1:0.
Ориентировочные составы
СПАЛ: Бериша — Сионек, Викари, Игор — Стрефецца, Дабо, Миссироли, Валоти, Реца — Петанья, Ди Франческо.
Болонья: Скорупски — Томиясу, Данило, Пас, Мбайе — Домингес, Схутен, Сориано — Орсолини, Барроу, Паласио.
Не сыграют: Фарес, Д'Алессандро — Бани, Сансоне, Дейкс, Крейчи, Медель, Денсвил.
прогноз 1:1
Фиорентина – Дженоа
Суббота, 25 января, 19:00. Флоренция, Стадио Артемио Франки. Арбитр — Орсато. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Приход на тренерский мостик Фиорентины Беппе Якини стал настоящей манной небесной для флорентийцев. Команда оторвалась от зоны вылета на 9 очков, и зона еврокубков уже не представляется чем-то недостижимым.
Дела Дженоа гораздо печальнее: после поражения от Ромы в прошлом туре "грифоны" опустились на последнее место. Впрочем, одна победа при условии "нужных" результатов в матчах конкурентов позволит генуэзцам покинуть зону вылета.
Интересные факты
– Безвыигрышная выездная серия Дженоа в чемпионате составляет 19 матчей.
– В минувшем сезоне матч Фиорентина — Дженоа завершился со счетом 0:0.
– В первом круге удача улыбнулась Дженоа — 2:1.
Ориентировочные составы
Фиорентина: Драговски — Миленкович, Песселья, Касерес — Лирола, Бенасси, Пулгар, Кастровилли, Раньери — Кьеза, Кутроне.
Дженоа: Перин — Бираски, Ромеро, Кришито — Гильоне, Ягелло, Шене, Стураро, Баррека — Пандев — Санабрия.
Не сыграют: Дальберт, Рибери — Кассата, Куаме, Лерагер, Сапата.
прогноз 2:0
Торино – Аталанта
Суббота, 25 января, 21:45. Турин, Стадио Олимпико Гранде Торино. Арбитр — Гуида. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Учитывая обидное поражение Аталанты от СПАЛа и серьезные кадровые потери Торино, шансов у хозяев на успех немного.
Поскольку Джан Пьеро Гасперини наверняка продолжит ставить в основу еще не набравшего форму после травмы Сапату, Малиновский, скорее всего, начнет поединок в запасе.
Интересные факты
– Торино не проигрывает дома Аталанте в последних семи матчах во всех турнирах.
– В минувшем сезоне матч Торино — Аталанта завершился со счетом 2:0.
– В первом круге сильнее также оказались "быки" – 3:2.
Ориентировочные составы
Торино: Сиригу — Иццо, Нкулу, Джиджи — Де Сильвестри, Лукич, Мейте, Лаксальт — Беренгер, Верди — Белотти.
Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Паломино — Хатебур, де Роон, Пашалич, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.
Не сыграют: Айна, Базелли, Ринкон, Ансальди, Дзадза — Кастань.
прогноз 1:3
Интер – Кальяри
Воскресенье, 26 января, 13:30. Милан, Стадио Джузеппе Меацца. Арбитр — Манганьелло. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
После двух ничьих подряд Интеру, отстающему от Ювентуса уже на 4 очка, не остается ничего иного, как обыгрывать Кальяри. Впрочем, задача для команды Антонио Конте будет не такой уж простой, учитывая обилие кадровых проблем.
Возможно, из-за отсутствия ряда игроков средней линии, на фланге полузащиты "змеев" дебютирует новичок Интера — Янг.
Полторы недели назад Интер уже встречался с Кальяри в Кубке Италии и без особого труда разгромил соперника (4:1), но это вовсе не гарантирует успех на сей раз.
Интересные факты
– Беспроигрышная серия Интера в чемпионате составляет 13 матчей.
– Безвыигрышная серия Кальяри в чемпионате составляет 6 матчей.
– Кальяри пропускает не менее двух мячей в последних девяти матчах Серии А.
– В минувшем сезоне матч Интер — Кальяри завершился со счетом 2:0.
– В первом круге также выиграли "нерадзурри" – 2:1.
Ориентировочные составы
Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей, Бастони — Янг, Барелла, Борха Валеро, Сенси, Бираги — Лукаку, Мартинес.
Кальяри: Ольсен — Фараго, Валукьевич, Клаван, Пеллегрини — Нандес, Чигарини, Рог — Наингголан, Жоао Педро — Симеоне.
Не сыграют: Кандрева, Брозович, Гальярдини, Д'Амброзио — Писакане, Каччаторе, Маттьелло, Паволетти, Чепителли.
прогноз 2:1
Верона – Лечче
Воскресенье, 26 января, 16:00. Верона, Сталио Марк'Антонио Бентегоди. Арбитр — Абиссо
Трудно сказать, как сказалась на Лечче ничья с Интером в предыдущем туре: подняла боевой дух или отобрала слишком много сил. Ясно одно, что недооценки со стороны Вероны "волкам" точно ждать не стоит.
Продолжает залечивать травму задней поверхности бедра Шахов, поэтому в Вероне мы полузащитника сборной Украины (по крайней мере в стартовом составе) не увидим.
Интересные факты
– Безвыигрышная серия Лечче в чемпионате составляет 6 матчей.
– В первом круге матч новичков Серии А завершился победой Вероны — 1:0.
Ориентировочные составы
Верона: Сильвестри — Ррахмани, Гюнтер, Давидович — Фараони, Амрабат, Велозу, Лазович — Верре, Пессина — Ди Кармине.
Лечче: Габриэл — Рисполи, Россеттини, Лукиони, Донати — Майер, Петриччоне, Дейола — Манкозу — Бабакар, Фалько.
Не сыграют: Дзакканьи, Бесса, Кумбулла — Шахов, Фариас.
Под вопросом: Кальдерони (Лечче).
прогноз 2:1
Сампдория — Сассуоло
Воскресенье, 26 января, 16:00. Генуя, Стадио Комунале Луиджи Феррарис. Арбитр — Пиччинини
У соседей по турнирной таблице общая задача: как можно дальше удалиться от зоны вылета. Кому это удастся лучше, учитывая нестабильность и Сампдории, и Сассуоло, угадать сложно.
Интересные факты
– Матч против Сампдории станет 100-м для тренера Сассуоло Роберто Де Дзерби в Серии А.
– В минувшем сезоне матч Сампдория — Сассуоло завершился со счетом 0:0.
– В первом круге "нероверди" разгромили "блучеркьяти" со счетом 4:1.
Ориентировочные составы
Сампдория: Аудеро — Берешински, Реджини, Колли, Мурру — Торсби, Виейра, Линетти, Янкто — Габбьядини, Капрари.
Сассуоло: Консильи — Тольян, Романья, Пелузо, Кириакопулос — Паньянелли, Локателли — Берарди, Джуричич, Бога — Капуто.
Не сыграют: Шабо, Рамирес, Депаоли (все — Сампдория).
прогноз 2:2
Парма – Удинезе
Воскресенье, 26 января, 16:00. Парма, Стадио Эннио Тардини. Арбитр — Соцца
Парма имеет хорошие шансы закрепиться в зоне Лиги Европы, но Удинезе в последнее время выглядит очень неплохо — три победы подряд и нелепое поражение от Милана в компенсированное время (2:3).
Задачу хозяевам осложняет обилие травмированных, в то время, как у гостей кадровая ситуация значительно лучше.
Интересные факты
– В минувшем сезоне матч Парма — Удинезе завершился со счетом 2:2.
– В первом круге сильнее оказалась Парма — 3:1.
Ориентировочные составы
Парма: Сепе — Дармиан, Якопони, Бруну Алвеш, Гальоло — Барилла, Эрнани, Куртич — Куцка, Корнелиус, Кулусевски.
Удинезе: Муссо — Бекао, Троост-Эконг, Нуйтинк — Стригер Ларсен, Фофана, Мандрагора, Де Поль, Сема — Окака, Лазанья.
Не сыграют: Инглезе, Жервиньо, Карамо, Грасси — Самир.
прогноз 1:0
Рома – Лацио
Воскресенье, 26 января, 19:00. Рим, Стадио Олимпико. Арбитр — Кальварезе. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1
Полный анонс поединка читайте отдельным материалом в день матча.
Наполи — Ювентус
Воскресенье, 26 января, 21:45. Неаполь, Стадио Сан-Паоло. Арбитр — Мариани. Прямая трансляция на телеканале Футбол 2
Полный анонс поединка читайте отдельным материалом в день матча.
Турнирная таблица
|#
|
|24 ЯНВАРЯ 2020
|И
|В
|Н
|П
|ЗАБ
|ПРО
|РАЗН
|О
|ФОРМА
|1
|
|Ювентус
|20
|16
|3
|1
|39
|19
|20
|51
|
|2
|
|Интер
|20
|14
|5
|1
|41
|17
|24
|47
|
|3
|
|Лацио
|19
|14
|3
|2
|46
|18
|28
|45
|
|4
|
|Рома
|20
|11
|5
|4
|37
|22
|15
|38
|
|5
|
|Аталанта
|20
|10
|5
|5
|50
|28
|22
|35
|
|6
|
|Кальяри
|20
|8
|6
|6
|35
|31
|4
|30
|
|7
|
|Парма
|20
|8
|4
|8
|27
|27
|0
|28
|
|8
|
|Милан
|20
|8
|4
|8
|21
|26
|-5
|28
|
|9
|
|Торино
|20
|8
|3
|9
|26
|28
|-2
|27
|
|10
|
|Верона
|19
|7
|5
|7
|22
|22
|0
|26
|
|11
|
|Наполи
|20
|6
|6
|8
|28
|28
|0
|24
|
|12
|
|Болонья
|20
|6
|6
|8
|29
|32
|-3
|24
|
|13
|
|Фиорентина
|20
|6
|6
|8
|25
|29
|-4
|24
|
|14
|
|Удинезе
|20
|7
|3
|10
|19
|31
|-12
|24
|
|15
|
|Сассуоло
|20
|6
|4
|10
|32
|35
|-3
|22
|
|16
|
|Сампдория
|20
|5
|4
|11
|20
|33
|-13
|19
|
|17
|
|Лечче
|20
|3
|7
|10
|23
|39
|-16
|16
|
|18
|
|СПАЛ
|20
|4
|3
|13
|14
|30
|-16
|15
|
|19
|
|Брешия
|20
|4
|3
|13
|19
|38
|-19
|15
|
|20
|
|Дженоа
|20
|3
|5
|12
|21
|41
|-20
|14
|
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