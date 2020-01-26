Бразилец близок к переходу в римский клуб.
Роджер Ибаньес, gianlucadimarzio.com
26 января 2020, 14:48
Защитник Аталанты Роджер Ибаньес должен в ближайшее время стать игроком Ромы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Бразильский центрбек прибыл в расположение римского клуба, где в понедельник пройдет медобследование и поставит подпись под контрактом. Сумма трансфера составит 8 млн евро, а еще 2 млн Аталанта может получить в качестве бонусов.
В текущем сезоне21-летний игрок провел один поединок в футболке "черно-синих".
Ранее сообщалось, что Рома согласовала трансфер Карлеса Переса с Барселоной.
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