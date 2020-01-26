Италия

Бразилец близок к переходу в римский клуб.

Защитник Аталанты Роджер Ибаньес должен в ближайшее время стать игроком Ромы, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Бразильский центрбек прибыл в расположение римского клуба, где в понедельник пройдет медобследование и поставит подпись под контрактом. Сумма трансфера составит 8 млн евро, а еще 2 млн Аталанта может получить в качестве бонусов.

В текущем сезоне21-летний игрок провел один поединок в футболке "черно-синих".

Ранее сообщалось, что Рома согласовала трансфер Карлеса Переса с Барселоной.

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