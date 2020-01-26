Италия

Туринцы близки к тому, чтобы заполучить француза.

Как утверждает Telefoot, защитник ПСЖ Левен Кюрзава согласовал свой личный контракт с туринским Ювентусом.

Напомним, действующее соглашение французского футболиста с парижанами истекает будущим летом. Кроме того, пока что неизвестно, присоединится Кюрзава к итальянцам в январе или лишь в межсезонье.

Защитник присоединился к ПСЖ летом 2015-го из Монако за 25 млн евро. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 14 поединков, отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что клубы и вовсе могут совершить обмен игроками, обменяв Кюрзаву на де Шильо.