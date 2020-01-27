Италия

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека — о матче против Лацио.

В рамках 21-го тура чемпионата Италии Рома и Лацио не сумели выявить победителя.

"Ребята заставили меня гордиться, хорошо сыграв против сильной команды. Если посмотреть на статистику, то сложно поверить, что Рома не победила. Старались чаще атаковать и играть в таком стиле".

"Считаю, что заслужили большего, чем ничьи. Лацио защищается очень глубоко, создавать моменты у их ворот очень непросто. Единственная проблема в том, что Рома не сумела реализовать свои моменты", — приводит слова Паулу Фонсеки Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома – Лацио.

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