Италия

Боснийский хавбек покинул поле в начале второго тайма из-за повреждения.

Наполи на своем поле принимал Ювентус в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Подопечные Дженнаро Гаттузо находятся в кризисе, однако они нашли в себе силы обыграть "бьянконерри" в принципиальной игре (2:1).

На 50-й минуте встречи полузащитник Ювентуса Миралем Пьянич получил травму после столкновения, из-за которой он был вынужден покинуть футбольное поле.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, боснийский хавбек получил ушиб лодыжки, поэтому повреждение не является столь серьезным.

Пока неизвестны точные сроки восстановления Пьянича, однако, источник утверждает, что 29-летний полузащитник будет отсутствовать не больше одной недели.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Наполи — Ювентус.

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