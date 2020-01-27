Эриксен прибыл в Милан для прохождения медосмотра

Италия

В скором времени хавбек завершит переход в состав "нерадзурри".

В ближайшее время будет завершен переход Кристиана Эриксена в Интер.

27-летний футболист прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра.

Видео:

Eriksen arriving in Milano this morning pic.twitter.com/d4qDTMg0xQ — Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) January 27, 2020

Напомним, что Тоттенхэм и Интер согласовали переход: "шпоры" получат порядка 20 миллионов евро и бонус солидарности (плюс пять процентов к сумме).

Ранее Барселона сделала запрос касательно приобретения Эриксена, однако было слишком поздно.