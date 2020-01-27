Эриксен прибыл в Милан для прохождения медосмотра

В скором времени хавбек завершит переход в состав "нерадзурри".
КРИСТИАН ЭРИКСЕН, ФОТО GETTY IMAGES
27 января 2020, 11:29
В ближайшее время будет завершен переход Кристиана Эриксена в Интер.
27-летний футболист прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра.
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Напомним, что Тоттенхэм и Интер согласовали переход: "шпоры" получат порядка 20 миллионов евро и бонус солидарности (плюс пять процентов к сумме).
Ранее Барселона сделала запрос касательно приобретения Эриксена, однако было слишком поздно.
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