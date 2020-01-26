Италия

Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен в скором времени завершит переход.

Кристиан Эриксен в ближайшее время станет игроком Интера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, сделке ничего не угрожает: уже сегодня датчанин отправится в Милан, а в понедельник пройдет медицинский осмотр.

Ожидается, что Тоттенхэм получит 20 миллионов евро и бонус солидарности (плюс пять процентов к сумме).

Также Интер и Тоттенхэм договорились провести товарищеский матч, который, судя по всему, состоится предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что Барселона сделала запрос касательно Эриксена.