Полузащитник Тоттенхэма Кристиан Эриксен в скором времени завершит переход.
КРИСТИАН ЭРИКСЕН, ФОТО GETTY IMAGES
26 января 2020, 19:05
Кристиан Эриксен в ближайшее время станет игроком Интера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
По его информации, сделке ничего не угрожает: уже сегодня датчанин отправится в Милан, а в понедельник пройдет медицинский осмотр.
Ожидается, что Тоттенхэм получит 20 миллионов евро и бонус солидарности (плюс пять процентов к сумме).
Также Интер и Тоттенхэм договорились провести товарищеский матч, который, судя по всему, состоится предстоящим летом.
Ранее сообщалось, что Барселона сделала запрос касательно Эриксена.