Италия

Лукас Пакета хотел бы покинуть стан "россонери".

Милан может совершить этой зимой обмен футболистами с Ювентусом. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на TMW.

По информации источника, представители руководства "россонери" являются большими поклонниками Федерико Бернардески, поэтому хотел бы видеть его в качестве игрока своей команды.

Взамен на 25-летнего итальянца Милан готов предложить своего полузащитника Лукаса Пакету, который, как ранее сообщалось, хочет сменить клубную прописку.

Отмечается, что Ювентус отклонил первое предложение Милана, однако переговоры по обмену футболистами продолжаются.

Ранее сообщалось, что в услугах Лукаса Пакеты заинтересован ПСЖ, который готов предложить за бразильца одного из своих игроков.

Бернардески, в свою очередь, мог перейти в Барселону, а в Ювентус должен был последовать Иван Ракитич.

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