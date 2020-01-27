Италия

Защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи — о матче против Наполи.

Наполи сенсационно переиграл Ювентус в принципиальной встрече.

"Наполи выложился на более, чем 100%. Они были настроены выиграть борьбу за каждый мяч, за каждый эпизод. Мы выложились на 99% и этого оказалось недостаточно".

"Надеюсь, это послужит для нас уроком: для победы недостаточно качества без максимума приложенных усилий. Нужно отдать все ради победы. Нам этого не удалось".

"Наполи отдал все свои силы. Я знаю Гаттузо, и то, как он готовится к таким матчам: он отдает свою душу", — приводит слова Бонуччи Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Наполи – Ювентус.

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