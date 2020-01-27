Италия

Андреа Мазьелло прибыл в Геную для прохождения медицинского осмотра.

Защитник Аталанты Андреа Мазьелло этой зимой сменит клуб и перейдет в Дженоа. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, опытный 33-летний защитник уже отправился в город Генуя для прохождения медицинского осмотра. Ожидается, что Мазьелло подпишет контракт с "грифонами" сроком на два с половиной года.

Стоит отметить, Андреа Мазьелло защищает цвета Аталанты с 2011 года. В текущем сезоне он потерял регулярное место в основном составе, сыграв в рамках Серии А всего семь поединков.

Напомним, этой зимой Аталанта усилила защитную линию, подписав Леннара Чиборру и арендовав Маттиа Кальдару.

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