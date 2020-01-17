Бергамаски объявили о переходе нападающего на полноценной основе.
ДУBАН САПАТА, GETTY IMAGES
17 января 2020, 13:26
Аталанта выкупила контракт Дувана Сапаты у Сампдории, сообщает официальный сайт бергамасков.
Согласно информации портала Transfermarkt, Аталанта заплатила за колумбийца 12 миллионов евро. При аренде в 2018 году бергамаски выплатили еще 14.
В текущем сезоне Дуван Сапата провел 11 матчей, в которых отметился семью голами и тремя ассистами.
Ранее колумбийский нападающий уверял, что не думает об уходе из Аталанты.
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