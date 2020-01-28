Италия

Бывший футболист "волков" может вернуться в римский клуб из Китая.

Рома продолжает вести переговоры с Барселоной по трансферу вингера Карлеса Переса, а в качестве альтернативы рассматривает не только Педро из Челси, но и Стефана Эль-Шаарави, утверждает Джанлука Ди Марцио.

Эль-Шаарави уже выступал за Рому с 2016 по 2019 год. Он забил 40 мячей в 139 играх за "волков" во всех турнирах.

В Китае Стефан забил четыре гола в 13 играх за Шанхай Шеньхуа в чемпионате и Кубке.

Рома после 21 тура Серии А идет на четвертом месте, опережая Аталанту на одно очко. Следующий матч команда Паулу Фонсеки проведет против Сассуоло первого февраля.