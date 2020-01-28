Италия

Максенс Лакруа может продолжить карьеру в Италии.

Аталанта сделала Сошо предложение в 4 млн евро за 19-летнего центрального защитника Максенса Лакруа, сообщает Get French Football News.

Итальянцы хотят подписать Максенса уже в этом месяце. В Бергамо он может стать заменой ушедшему в Рому Роджеру Ибаньесу. Также покинуть Аталанту может другой центрбек, ветеран Андреа Мазьелло.

"Богиня" после 21 тура Серии А идет на пятом месте, отставая от топ-4 на одно очко. Следующий матч Аталанта сыграет против Дженоа второго февраля.