Португалец подпишет годичное соглашение с клубом.
Бруну Алвеш, Getty Images
28 января 2020, 13:57
Защитник Бруну Алвеш близок к продлению контракта с Пармой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Опытный центрбек договорился об условиях соглашения с "крестоносцами" и должен подписать его в ближайшее время. Новый контракт португальца с клубом будет рассчитан до июня 2021 года.
Бруну Алвеш выступает в составе Пармы с 2018 года, перейдя на правах свободного агента из Рейнджерс. В текущем сезоне 38-летний игрок провел 18 поединков в футболке "джаллоблу".
Ранее сообщалось, что Парма близка к подписанию голкипера Дженоа Ионуца Раду.
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