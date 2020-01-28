Италия

Португалец подпишет годичное соглашение с клубом.

Защитник Бруну Алвеш близок к продлению контракта с Пармой, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Опытный центрбек договорился об условиях соглашения с "крестоносцами" и должен подписать его в ближайшее время. Новый контракт португальца с клубом будет рассчитан до июня 2021 года.

Бруну Алвеш выступает в составе Пармы с 2018 года, перейдя на правах свободного агента из Рейнджерс. В текущем сезоне 38-летний игрок провел 18 поединков в футболке "джаллоблу".

Ранее сообщалось, что Парма близка к подписанию голкипера Дженоа Ионуца Раду.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.