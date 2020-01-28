Италия

Итальянец может впервые в своей карьере начать выступления за пределами Серии А.

Многолетний лидер и защитник Ромы Алессандро Флоренци этой зимой может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

Как сообщает Calciomercato, Валенсия ведет активные переговоры с римским клубом по трансферу 28-летнего итальянца.

"Летучие мыши" надеются взять Флоренци в аренду до конца сезона с обязательным правом выкупа за 16-17 миллионов евро.

Рому, в свою очередь, не устраивает это предложение, поскольку рассматривает только вариант с полноценной продажей футболиста.

Также отмечается, что Алессандро Флоренци дал предварительное согласие Валенсии на переход, поэтому его карьерный путь в Роме может завершиться уже в ближайшее время.

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