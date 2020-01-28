Валенсия и Вильярреал готовы вклиниться в борьбу за Алькасера

Форвард может вернуться на родину.
Пако Алькасер, Getty Images
28 января 2020, 00:50
По сообщениям AS, два представителя Ла Лиги Валенсия и Вильярреал следят за ситуацией Пако Алькасера в дортмундской Боруссии.
Сообщается, что "летучие мыши" будут не против вернуть к себе в состав Пако, который является воспитанником клуба. Тем не менее, всерьез об этом варианте "оранжевые" готовы говорить лишь в том случае, если команду покинет Родриго Морено.
Приблизительная сумма трансфера Пако из Дортмунда может составить 22 млн евро.
Испанец изъявил желание покинуть "шмелей" в конце декабря, после чего потерял регулярное место в основном составе команды Люсьена Фавра.
На игрока также претендуют ряд европейских клубов. Ранее сообщалось об интересе со стороны Манчестер Юнайтед, мадридского Атлетико и Тоттенхэма.
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