Италия

"Грифоны" практически договорились об аренде парагвайца.

Полузащитник Пумас Хуан Итурбе может в ближайшее время стать игроком Дженоа, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Клубы практически согласовали детали трансфера вингера и должны завершить его в ближайшие дни. Парагваец присоединится к "грифонам" на правах аренды с опцией выкупа за 4 млн евро.

Ожидается, что в среду 26-летний игрок прибудет в расположение генуэзского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.

В текущем сезоне Итурбе провел 20 поединков в составе Пумас, отличившись двумя голами и двумя ассистами.

Ранее сообщалось, что Дженоа также усилится защитником Аталанты Андреа Мазьелло.

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