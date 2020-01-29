"Грифоны" практически договорились об аренде парагвайца.
Хуан Итурбе, Getty Images
29 января 2020, 08:25
Полузащитник Пумас Хуан Итурбе может в ближайшее время стать игроком Дженоа, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Клубы практически согласовали детали трансфера вингера и должны завершить его в ближайшие дни. Парагваец присоединится к "грифонам" на правах аренды с опцией выкупа за 4 млн евро.
Ожидается, что в среду 26-летний игрок прибудет в расположение генуэзского клуба для прохождения медосмотра и подписания контракта.
В текущем сезоне Итурбе провел 20 поединков в составе Пумас, отличившись двумя голами и двумя ассистами.
Ранее сообщалось, что Дженоа также усилится защитником Аталанты Андреа Мазьелло.
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