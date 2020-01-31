Италия

Футболист арендован у Торино с правом последующего выкупа.

Правый вингер Яго Фальке сменил клубную прописку и стал игроком Дженоа. Об этом информирует официальный сайт "грифонов".

Футболист арендован у Торино до конца сезона с последующим правом выкупа.

Для Фальке это уже второе пришествие в Дженоа. Летом 2014-го футболист перебрался в генуэзский клуб из Тоттенхэма и, отыграв там год, ушел в Рому. Также в послужном списке Фальке есть такие клубы как Райо Вальекано, Альмерия, Бари и Саутгемптон.

В нынешнем сезоне Фальке отыграл всего 5 матчей за Торино.

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