Италия

"Фиалки" укрепили среднюю и оборонительную линию.

Фиорентина объявила о подписании контрактов с Альфредо Дунканом и Игором. Оба игрока арендованы до конца сезона с правом последующего выкупа.

26-летний центральный полузащитник Дункан перебрался из Сассуоло. В текущем сезоне в активе ганца 14 матчей, в которых он отметился 1 голом и 5 ассистами.

Бразилец Игор перебрался во Флоренцию из СПАЛа. 21-летний центрбек провел 20 матчей в текущем сезоне, по 1 разу отметившись голом и ассистом.

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