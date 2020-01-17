Италия

"Фиалки" сделали предложение Сампдории по нападающему.

Фиорентина нацелилась на приобретение нападающего Сампдории Джанлуки Капрари, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Фиалки" планируют подписать форварда в январе и уже начали переговоры с генуэзским клубом. Руководство флорентийского клуба готово заплатить за аренду футболиста 1 млн евро, а также включить в сделку опцию выкупа за 6-7 млн евро.

Действующий контракт Капрари с Сампдорией рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний игрок провел 18 поединков в футболке "блучеркьяти", отличившись четырьмя голами.

Ранее сообщалось, что Фиорентина хочет перехватить Амрабата у Наполи.

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