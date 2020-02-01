Италия

Француз присоединился к "желто-синим".

Полузащитник Фиорентины Валентин Эйссерик перешел в Верону, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Атакующий хавбек присоединился к "желто-синим" на правах аренды до конца сезона. В составе нового клуба француз будет играть под 8-м номером.

Эйссерик выступал в составе Фиорентины с 2017 года, перейдя из Ниццы. В текущем сезоне 27-летний игрок провел 4 поединка в футболке "фиалок".

Ранее сообщалось, что полузащитник Вероны Софьян Амрабат перешел в Фиорентину.

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