Италия

Португалец прокомментировал неудачу римского клуба.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека поделился своим мнением о результате матча с Сассуоло (2:4) в 22-м туре Серии А.

"Мы не играли в первом тайме. Невозможно выиграть с такой игрой в защите. Это был сложный матч. Мы знали, что, если позволим Сассуоло играть в свой футбол, то нам придется заплатить за это. Я не ожидал, что каждая атака будет завершаться голом.

Не стоит винить судью, в поражении виноваты мы сами. Но я не понимаю, почему Рома получила столько желтых карточек. Джеко после матча сказал мне, что не стоило говорить с рефери и злиться на него в том моменте", – приводит слова Фонсеки сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ранее сообщалось, что Джеко забил 100-й гол за Рому и стал седьмым лучшим бомбардиром в истории клуба.

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