Италия

Словенский вратарь получил повреждение руки.

Голкипер Интера Самир Ханданович выбыл на неопределенный срок из-за травмы, сообщает портал Football Italia.

Словенский вратарь повредил руку на тренировке команды, готовясь ко встрече с Удинезе. Предполагается, что 35-летний страж ворот будет вынужден пропустить ближайшие несколько матчей миланского клуба.

В текущем сезоне Ханданович провел 29 поединков в составе "нерадзурри", пропустив 29 голов.

Матч Удинезе – Интер в 22-м туре Серии А состоится в воскресенье, 2 февраля, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

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