Италия

Защитник Интера Андреа Раноккья не совладал с нервами под конец матча против Кальяри.

После ничьей в матче 21-го тура чемпионата Италии против Кальяри у представителей Интера возникло множество претензий к судейской бригаде.

Нападающий "нерадзурри" Лаутаро Мартинес обругал Манганьелло, за что получил красную карточку. Главный тренер "змеев" Антонио Конте так яростно атаковал главного арбитра, что заработал приступ тахикардии. А защитник Андреа Раноккья в сердцах плюнул в резервного судью, и этот эпизод попал в трансляцию.

"Я понимаю чувства игроков Интера, но их поведение недопустимо, – цитирует Corriere dello Sport бывшего арбитра Луку Марелли, прокомментировавщего ситуацию. – По тому, как изменилось выражение лица Манганьелло, было понятно, что Мартинес сказал ему что-то очень неприятное. А такого поведения от Раноккьи я просто не ожидал. Он отличный парень и наверняка уже раскаялся. Но это не освобождает от ответственности".

За оскорбление арбитра и, тем более, плевок в него, виновные явно не отделаются минимальной дисквалификацией.

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